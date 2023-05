In questa illusione ottica non ci capirete niente, perché lei capirà voi

Vi siamo mancati? Oggi vi serviamo su un bel piatto d’argento un’illusione ottica di tutto rispetto: questo disegno (per fortuna in alta risoluzione) è stato realizzato da una pittrice postimpressionista ucraina: Sonia Lewitska.

Dubitando fortemente che l’artista avesse in mente di creare un’illusione ottica, vi consigliamo di tirarvi le maniche perché gli illustri amici de The Sun e del Times Of India, sono riusciti a sintetizzare un enigma visivo basato “sulle opinioni di esperti e altri rapporti disponibili”: in base a ciò vedete per prima, potrete scoprire quale aspetto della vostra personalità è più evidente quando si parla di amore. Insomma, siamo tornati alle buone vecchie verifiche psicologiche. Due sono le figure presenti in questo disegno: un uomo e una donna.

Se avete visto prima la donna, siete molto aperti con il vostro partner, amate confidarvi e odiate gli eventi organizzati e le conversazioni prive di ogni spontaneità. Credete fortemente che la comunicazione sia la base di ogni relazione che perduri nel tempo e rimanete spesso delusi se il vostro compagno o compagna sminuisce ciò che per voi è davvero importante.

Invece, se avete visto per prima l’uomo, siete persone molto riservate. Non apprezzate sviscerare ogni singolo argomento con il vostro partner; tuttavia, non lo fate perché non vi fidate dell’altro, ma perché preferite risolvere da soli i propri problemi. Per voi è una vera impresa palesare la vostra parte più sensibile e siete spesso etichettati come persone enigmatiche o assenti.

Piaciuta l’illusione ottica di oggi? Se siete ancora in vena di verifiche visive, potete dare un’occhiata all’ enigma del cavallo.

[Sonia Lewitzka (1874-1937), Public domain, via Wikimedia Commons]