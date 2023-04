In questa illusione ottica non c'è nessun uccello... guarda meglio e stupisciti

In questa illusione ottica non c'è alcun uccello. Sì, ne siamo sicuri e oggi vogliamo stupirvi con questa nuova immagine. A prima vista, infatti, tutti sono cascati in questo sofisticato e subdolo tranello: non c'è alcun pennuto e quello che SEMBRA essere un pappagallo è, in realtà, tutt'altro. Ovviamente dovrete essere voi a scoprire cosa.

Potrete osservare l'immagine - come sempre - al meglio in calce alla notizia. A prima vista, la foto sembra raffigurare un Ara scarlatto dalle piume rosse... ma così non è. L'opera ha stupito il mondo del web e davvero pochissimi hanno indovinato al primo sguardo il vero soggetto che può essere osservato nello scatto.

Il motivo di ciò può essere ricondotto alla pareidolia, ovvero quella che in gergo viene chiamata "illusione subcosciente". Le illusioni ottiche dimostrano in modo affascinante come il nostro cervello riesca a percepire immagini basate su elementi come il colore, la luce e persino l'ambiente circostante.

Le illusioni ottiche, pensate, esistono da secoli e in molte culture diverse, deliziando e confondendo le persone in egual misura. Questa "confusione" o senso di smarrimento viene causata da fattori fisiologici nel modo in cui i nostri occhi e il nostro cervello interpretano elementi come luminosità, angoli o movimento.

Ne esistono di diverso tipo: illusioni cognitive, ambugue o persino accidentali causate dai fenomeni atmosferici.