Nell'illusione ottica di oggi trovare la tigre in meno di 10 secondi è impossibile

Il weekend è ancora lontano, ma cosa c'è di meglio di una bella illusione ottica per tenere impegnato il vostro cervello? Nella sfida che vi presentiamo oggi - che dovrete vedere al meglio nell'immagine in calce alla notizia - sono rappresentati numerosi elefanti, ma in mezzo a loro si nasconde anche un altro animale.

Trovare la tigre in meno di 10 secondi è statisticamente difficile e gli utenti del web che ci hanno provato hanno generalmente riportato una sonora sconfitta. I colori in questa immagine aumentano sicuramente la difficoltà generale, poiché il bianco e il nero rendono arduo l'individuazione della creatura celata.

Immagini come questa, ma anche le illusioni ottiche più complicate come quella dell'anatra o del coniglio, vengono utilizzate da psicologi e neuroscienziati per esaminare alcuni processi cognitivi dei loro pazienti. Questo perché alla base di un determinato punto di vista all'osservazione dell'immagine è possibile dare - più o meno - delle spiegazioni razionali.

In quella di oggi non c'è nessuna spiegazione scientifica: si tratta soltanto di un piccolo esercizio per tenere la vostra materia grigia attiva. Riuscite a trovare la tigre? Se avete completato l'impresa in meno di 10 secondi rientrate statisticamente in una categoria di persone con dei processi cognitivi sicuramente più sviluppati e attenti.

Il nostro consiglio, prima di osservare le figure che troverete qui sotto, è calcolare il tempo con il vostro telefono e stopparlo una volta identificato il bersaglio. Una volta fatto ciò, fateci sapere nella sezione dei commenti qual è stato il vostro record. Siete pronti? Diamo il via alla caccia della tigre (solo virtualmente però!).