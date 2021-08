L'illusione ottica dell'orso: riuscite a vedere l'uomo nell'immagine?

In alcuni casi, la risposta è dietro l'angolo eppure non riusciamo a vederla. Il nostro cervello si concentra infatti sulla figura principale, senza riuscire a vedere il resto. In questo contesto, l'illusione ottica dell'orso da parecchi anni riesce a "sorprendere" un buon numero di persone.

Infatti, all'interno dell'immagine che potete vedere a corredo della notizia, c'è anche un uomo, che potremmo definire l'amico dell'orso. Tuttavia, in molti non riescono a vederlo, nemmeno focalizzandosi sull'immagine per un po' di tempo. Bisogna infatti concentrarsi per bene: una volta che l'avrete visto, scoprirete che in realtà era tutto più "facile" del previsto.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato dal Daily Mail, questa apparentemente "semplice" illusione ottica, che risale al 1880 circa, fu originariamente pensata per i bambini, ma in realtà con il passare del tempo si è dimostrata in grado di mettere "in difficoltà" anche molti adulti.

Per il resto, ricordiamo che qui sotto c'è la sezione dei commenti, quindi potreste potenzialmente trovare degli "spoiler" scorrendo verso il basso. Se volete dunque mettervi alla prova, potrebbe interessarvi prendere il giusto tempo per analizzare il tutto (in modo da rispondere senza alcun tipo di indizio o immagine). Per il resto, se volete pubblicare la risposta nei commenti dopo averla scoperta, ricordiamo che esiste il pulsante "Spoiler".