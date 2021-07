Illusione ottica Pac-Man, vedete un pallino verde che 'mangia' i pallini lilla?

Un pallino verde che ruota e "mangia" i pallini lilla. Questo è quanto affermano di vedere alcune persone guardando attentamente l'immagine che trattiamo in questa sede. Si tratta di un'illusione ottica molto interessante, in grado di mandare "KO" il nostro cervello.

Pensate che la GIF accessibile a questo link viene chiamata "illusione di Pac-Man". Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, rimanendo con lo sguardo fermo al centro dell'immagine (dove si trova il "mirino") e cercando di non effettuare il minimo movimento, i pallini che ruotano e scompaiono "a turno", inizialmente di colore lilla o magenta, mutano "improvvisamente".

Più precisamente, a un certo punto compare un pallino verde, che prende il posto di quello che in precedenza era "mancante" e inizia a far "scomparire" tutti i pallini lilla, proprio come se si trattasse di un livello di Pac-Man. Rimanendo per un po' con lo sguardo fermo al centro della GIF, i pallini "scompaiono" uno a uno, finché non rimane solamente "l'inesistente" pallino verde a ruotare attorno al centro. Vedere il pallino verde risulta "semplice", ma alcune persone hanno dovuto "concentrarsi" un po' di più per vedere i pallini lilla "sparire".

In ogni caso, il motivo per cui si verifica quest'illusione ottica è dovuto alla sensazione visiva chiamata immagine residua. In parole povere, i nostri occhi dopo un po' si "stancano", arrivando a "elaborare" i colori che sono all'estremità opposta dello spettro (nel caso dell'illusione di Pac-Man, compare il pallino verde).

Per il resto, la "scomparsa" dei puntini lilla è legata alla dissolvenza di Troxler (potreste ricordarvi di questo nome per via di un'altra nota illusione ottica).