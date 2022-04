Illusione ottica di Pasqua: le uova sono dello stesso colore, non ti pare?

Dopo aver approfondito l'illusione dei quattro volti, è arrivato il momento di festeggiare la Pasqua con un'esperienza a tema. Infatti, un'immagine che ritrae quattro uova ha tratto in inganno molte persone.

Potrebbe essere capitato anche a voi: a prima vista, le uova di Pasqua sembrano avere colori diversi. Tuttavia, si tratta di un'illusione ottica, in quanto in realtà le forme ovali sullo sfondo sono tutte uguali. In parole povere, gli occhi e il cervello vengono ingannati, portando a percepire tonalità diverse a seguito di una visione distratta.

Provate però a concentrarvi, magari avvicinandovi allo schermo: riuscirete a scoprire in questo modo la verità, ovvero che le uova di Pasqua sono esattamente dello stesso colore. Più precisamente, generalmente la percezione che i colori siano diversi si ha guardando l'immagine in dimensioni contenute, mentre quando si ingrandisce quest'ultima si riesce a cogliere maggiormente di cosa si tratta.

Come i più attenti tra di voi avranno compreso, l'effetto dell'illusione ottica di Pasqua è quello di Munker, che sfrutta delle linee di colori diversi per far percepire colori diversi a occhi e cervello. Insomma, l'immagine, condivisa anche da Today (che cita David Novick, professore della University of Texas di El Paso, come autore), potrebbe farvi passare qualche momento spensierato, anche con i più piccoli (che magari riusciranno a cogliere la "magia").