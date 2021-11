Illusione ottica, pensate che le linee siano tutte storte? Il vostro cervello vi inganna

La maggior parte della illusioni ottiche, nonostante condividano il nome, hanno un funzionamento differente l'una dall'altra. Oggi, infatti, vogliamo mostrarvi l'illusione di Hering, creata proprio dal fisiologo tedesco Ewald Hering nel 1861. L'immagine in questione mostra delle linee che sembrano distorte... ma è soltanto un effetto ottico.

Quando due linee rette e parallele sono presentate davanti a uno sfondo particolare, le linee appaiono come se fossero piegate verso l'esterno. Perché si forma questa illusione? Secondo Hering il motivo è semplice: si tratta di una sopravvalutazione dell'angolo formato nei punti di intersezione. Tuttavia le possibili motivazioni neuroscientifiche sono tante.

Così come accade in molti casi simili, come ad esempio l'illusione dell'anatra o del coniglio, questo tipo di immagini aiutano i neuroscienziati a studiare i meccanismi della percezione degli esseri umani. Qui sotto, in calce alla notizia, potrete vedere che in realtà non c'è alcuna distorsione dell'immagine e noterete, inoltre, che tutte le linee sono perfettamente dritte.

Si tratta di un "comune" gioco del cervello che vi mostra qualcosa che in realtà non esiste. Non è sicuramente la prima volta che la nostra materia grigia viene ingannata, e addirittura ci sono illusioni ottiche che vi fanno sentire rumori che non esistono. Che ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.