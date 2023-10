L'illusione ottica della piramide che divide il web: non funziona a tutti!

Un'illusione ottica sta facendo impazzire gli utenti dei social media, ma molti spettatori riferiscono di non vedere alcun cambiamento. Il video, creato dal canale TikTok @hecticnick, ha catturato l'attenzione di oltre 682.000 spettatori. Presenta un'immagine di un punto nero su una piramide egiziana blu, posta su uno sfondo arancione.

Dopo aver fissato il punto nero, si dice che l'immagine diventerà in bianco e nero non appena si sbatte le palpebre. Tuttavia, molti spettatori hanno commentato di non essere stati in grado di vedere l'illusione.

Nel video, Nick spiega: "Concentratevi sul punto nero al centro di questa piramide! Dopo un po' vi mostrerò la stessa immagine ma in bianco e nero." E aggiunge: "Anche se a voi sembrerà a colori, guardate cosa succede quando battete le palpebre. Improvvisamente sembrerà in bianco e nero."

Il commento più popolare sul video, che ha ricevuto 640 like, diceva: "Sono l'unico che ha visto in bianco e nero anche fissando il punto?" Alcuni hanno affermato di aver visto la differenza, ma sostengono che l'immagine sia stata manipolata. Un utente ha scritto: "Se lo guardi abbastanza, puoi lentamente vedere il colore svanire dallo schermo dove si trovava il punto."

Un altro ha aggiunto: "L'ha semplicemente reso in bianco e nero." Altre illusioni ottiche recenti includono una in cui i numeri sono nascosti in una spirale, con le persone che riferiscono di vedere cifre diverse.

E voi, invece, avete visto cambiare colore alla piramide? A tal proposito, riuscite a trovare la corona in questa immagine?