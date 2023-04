In questa illusione ottica pochi riescono a trovare le quattro donne nascoste

Eccoci tornati con la nostra rubrica dove anche quest'oggi metteremo alla prova la vostra capacità di osservazione (o pazienza, dipende dai casi) facendovi trovare quattro donne all'interno di questa nuova illusione ottica. La volta scorsa dovevate capire cose fosse in realtà questo pennuto, oggi la sfida quadruplica.

Potrete osservare l'immagine intera direttamente in calce alla notizia e dovrete capire tutti i soggetti nascosti. A creare l'opera in questione è stato l'artista ucraino Oleg Shupliak. Non tutte le donzelle sono facili da individuare nell'immagine e secondo un sondaggio condotto dal disegnatore solo il 2% dei suoi utenti è riuscito a trovarle tutte.

Sul sito web di Oleg, l'ucraino afferma di aver disegnato l'immagine di "composizione simbolica", per "migliorare l'argomento popolare" delle illusioni ottiche. Mentre la prima è facile da trovare in quanto il soggetto principale del disegno, le altre tre sono un po' più complicate. Come sempre in questo caso rivelare le prime si rivelerà una passeggiata, ma beccarle tutte non è semplice.

Queste opere vengono create principalmente per due motivi: perché sono amate dal mondo del web e perché sono un ottimo - piccolo - esercizio per il nostro cervello. Esistono anche illusioni ottiche che vengono create per studi scientifici, come questa qui ad esempio, mentre altre soltanto per diletto e per mettere alla prova gli internauti.

Avete trovato tutte le figure nascoste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.