Illusione ottica psichedelica: riuscirai a trovare il fungo in mezzo alle meduse?

Eh no, non siete sotto effetto della sostanza sintetizzata da Albert Hoffman: quella che state osservando è un’ingegnosa illusione ottica, capace di regalarvi qualche minuto di spensieratezza e, perché no, una sana competizione tra gli altri illusio-fanatici.

Badate bene, oggi siete liberi da qualsiasi limite temporale: pensate a divertirvi e a viaggiare in siffatti fantastici colori fluorescenti. In questo mare di meduse colorate, si presenta un piccolo funghetto che, come potete ben immaginare, si confonde con gli cnidari planctonici. Beh? Cosa state aspettando? Potete cominciare a risolvere questa illusione!

Fateci sapere nei commenti se gradite di più questo genere di enigmi visivi oppure quelli in cui vi si riconosce dell'introspezione psicologica, come le immagini che dicono molto sulla nostra personalità.

Se invece siete arrivati a questo punto dell’articolo, siete disperatamente alla ricerca di un suggerimento (potreste anche sforzarvi un tantino in più…). Una mano non si nega a nessuno, perciò ecco il vostro indizio: il fungo che si nasconde è dello stesso colore delle meduse verdi! Ora non dovreste metterci troppo a trovare il cugino di Toad.

