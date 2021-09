Illusione ottica: come creare un effetto simile? Ecco come abbiamo fatto

Alcune illusioni ottiche sono in grado di mandare "ko" il nostro cervello, mentre altre sono molto semplici da "risolvere". Ad esempio, quella che ci apprestiamo a trattare risulterà facile per voi, perlomeno se siete soliti seguire Everyeye.

Qualcuno direbbe: "è lui o non è lui? Certo che è lui". Avete capito bene, l'uomo nell'immagine è il nostro Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it, che avete imparato a conoscere grazie alle dirette del canale Twitch. Abbiamo deciso di inserirlo in una sorta di illusione ottica per provare a realizzarne una di nostro pugno. Infatti, incuriositi dall'illusione ottica del panda, abbiamo cercato di comprendere se sia effettivamente possibile realizzarne una simile mediante l'utilizzo di Photoshop.

Alla fine siamo riusciti a ottenere un discreto risultato, dato che spostandosi lateralmente allo schermo è possibile distinguere come si deve il volto (può variare in base a chi lo guarda e da quale dispositivo). Purtroppo la configurazione del monitor sembra giocare un ruolo fondamentale in questo caso e forse non si può dunque definire l'immagine una vera e propria illusione ottica: tuttavia, sicuramente si tratta di una possibilità carina, interessante e alla portata di tutti.



Pensate infatti che online non si trova quasi nulla di utile per effettuare questo tipo di operazione. Tuttavia, tramite ricerche incrociate abbiamo trovato una soluzione indicata su Instructables, che ci ha consentito di realizzare l'immagine. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per imparare a realizzare la vostra "illusione ottica".

Le rapide indicazioni complete si trovano nel link presente in fonte, ma dovete sapere che si passa per un pattern con colori specifici, per la desaturazione, per il filtro "Photocopy" e ovviamente per l'opacità. Insomma, nulla di così complesso se avete un po' di dimestichezza con Photoshop. Il risultato potrebbe consentirvi di "sorprendere" qualcuno.