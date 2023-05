In questa illusione ottica riesci a individuare l'animale nascosto? Non è quello che credi

Abbiamo deciso di alzare il livello delle nostre illusioni ottiche: riuscite a individuare l'animale che si nasconde nell'immagine? Tutti coloro che amano questi tipi di enigmi sono rimasti davvero sbalorditi dalla nuova illusione, che è stata presentata per la prima volta su TikTok.

In calce alla notizia potrete trovare - come sempre - l'immagine al meglio. Questo tipo di illusione è conosciuto ufficialmente come autostereogramma. Quest'ultimo è chiamato anche come "Magic Eye", dopo una serie di libri famosi che hanno spopolato negli anni '90 e hanno reso famosa la tecnica.

Vi diamo un piccolo indizio: non si tratta né di un pennuto né di una creatura capace di volare, ma piuttosto l'unica che non sa saltare (la rima non era prevista). L'unico modo per risolvere questo tipo di illusione è quello di guardare lentamente e attentamente... solo in questo modo si può raggiungere alla tanto bramata soluzione.

Secondo molti commenti da parte degli utenti, il modo migliore per scrutare l'immagine è attraverso uno smartphone, forse per via della posizione più ravvicinata. Nel frattempo, uno dei commenti più quotati sul video originale - di un certo Cloutatlas - ha dato un'utile indizio: "immagina di star guardando fuori dalla tua finestra e poi concentrati sul vetro della tua finestra. Ed è qui che ti apparirà la figura".

Siete riusciti a trovare l'animale nascosto? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti! Nel frattempo vi sfidiamo a trovare il panda in soli 7 secondi in quest'altra immagine.