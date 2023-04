Nell'illusione ottica riesci a trovare il bambino nascosto? Non è facile

Le feste sono finite: pasqua e pasquetta sono state un duro colpo per i nostri stomaci e da oggi si ritorna alla normalità, con meno cibo e cioccolata. Proprio per questo motivo, per far riaccendere il cervello, vogliamo mostrarvi questa nuova illusione ottica trovata sul web che metterà alla prova la vostra capacità di osservazione.

Riuscite a trovare il bambino nascosto in questa immagine? Come sempre troverete il disegno al meglio in calce alla notizia, dove potrete osservarlo attentamente. Le illusioni ottiche si dividono in diverse categorie: alcune hanno l'obiettivo di stupire, altre sono accademiche e utilizzate per gli studi scientifici e altre ancora vengono utilizzate solo per diletto.

Se volete una sfida aggiuntiva vi consigliamo di utilizzare un cronometro per capire quanto tempo impiegate per la risoluzione di questo enigma. Se avete risolto il tutto in meno di un minuto avete sicuramente uno spirito di risoluzione molto elevato, soprattutto perché non è semplice trovare la faccia del bambino in un'immagine del genere.

Le illusioni ottiche - ricordiamo - sono immagini che percepiamo in modo diverso da come sono realmente. In altre parole, si verificano quando i nostri occhi inviano informazioni al nostro cervello che ci inducono a percepire qualcosa che non corrisponde alla realtà. Altre illusioni ottiche cognitive, come le illusioni ambigue, distorsive e paradossali, e si verificano quando il nostro cervello fa automaticamente supposizioni basate sulle informazioni inviate dagli occhi.

Queste illusioni sono talvolta chiamate "giochi mentali".