In questa illusione ottica riesci a trovare i due soggetti? Pochi distinguono entrambi

Ah le illusioni ottiche, veri e propri "enigmi" per il nostro cervello. Quella che vogliamo mostrarvi oggi è un genere ideato per la prima volta dallo psicologo Edwin Boring, come ad esempio l'illusione ottica dell'uomo arrabbiato, che disegnò quelle che oggi si chiamano "figure ambigue".

Nell'immagine, che potrete trovare come sempre in calce alla notizia, osserverete una figura non ben definita: alcuni ci vedono un cavallo, altri invece un uomo con la pipa. Tuttavia distinguere entrambi può rivelarsi molto complicato: voi cosa vedete per prima? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dei commenti.

Come quello che accade nell'illusione dell'anatra o del coniglio, la percezione di 'cosa vediamo per prima' può cambiare in base alla nostra personalità e la figura che viene vista per prima cambia in base a diversi fattori sociologici, biologici e psicologici. Anche nell'immagine presentata oggi la spiegazione potrebbe essere la stessa.

I singoli soggetti possono essere visti a seconda del proprio punto di vista (per esempio capovolgendole o cambiando totalmente il punto in cui concentrarsi). Nonostante la percezione di qualcosa sia oggettiva, la natura dell'illusione è psicologica e soggettiva: la "magia" delle illusioni ottiche è proprio questo, poiché nella loro oggettività sanno essere molto soggettive.

E voi, quale figura avete visto per prima? L'uomo con la pipa o il cavallo? Riuscite a cambiare i due soggetti contemporaneamente?