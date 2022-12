In questa illusione ottica riesci a trovare l'uomo arrabbiato? Solo l'1% lo fa al volo

Oggi vogliamo presentarvi un'illusione ottica che è stata ispirata dal lavoro di un emerito scienziato. Nell'illusione ottica - che troverete come sempre in calce alla notizia - riuscite ad individuare l'uomo arrabbiato? Solo un numero esiguo ci riesce al volo.

Quella rappresentata in figura viene chiamata dagli addetti ai lavori "illusione ambigua", ideata per la prima volta dallo psicologo Edwin Boring, come ad esempio l'illusione della donna e dell'anziana, e venne pubblicata originariamente sul The American Journal of Psychology nel 1930.

Edwin Boring è entrato a far parte della Facoltà dell'Università di Harvard nel 1922, prestando servizio come Direttore del Laboratorio di psicologia dal 1924 al 1949 prima di ritirarsi nel 1956. Tra i suoi numerosi successi degni di nota, Boring è stato presidente dell'American Psychological Association (APA) nel 1928, è stato eletto alla National Academy of Sciences nel 1932 ed è stato elencato come uno dei 100 più eminenti psicologi del 20° secolo dall'APA nel 2002.

Nell'immagine di oggi è possibile trovare la figura di un uomo triste, ma guardando bene si può osservarne un'altra: un uomo arrabbiato. È difficile individuarla, ma vi diamo un piccolo indizio: immaginate l'orecchio come l'occhio.



L'avete trovato? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, magari aiutando tutti coloro che stanno avendo difficoltà.

