Nell'illusione ottica riesci a trovare l'uomo arrabbiato? Pochi capiscono al volo

Parliamoci chiaramente: siamo sicuri che molti di voi - consci del trucchetto per risolverle facilmente - avranno già trovato l'uomo arrabbiato in questa illusione ottica, ma siamo sicuri che il resto si troverà davanti una gran difficoltà nel trovare l'altra figura nascosta in questa immagine.

Quella che state vedendo qui (e che potrete osservare al meglio in calce alla notizia) è considerata una "illusione ambigua" dove, per definizione, il cervello umano tende a costruire la rappresentazione ritenuta più normale. Questi sono devi veri e propri paradossi prospettici, ben diversi da quelli che non vi faranno dormire la notte.

Nell'immagine che vi presentiamo oggi non dovete far altro che trovare il secondo uomo nascosto in bella vista (almeno per i più acuti) all'interno del disegno, molto semplice e facile da scrutare. Come sempre, vi invitiamo a condividere i vostri risultati nella sezione dedicata ai commenti, dove potrete confrontarvi (e magari aiutare chi si trova in difficoltà).

Se volete aumentare il livello di sfida, vi consigliamo anche di armarvi di cronometro e calcolare quanto tempo impiegherete per risolvere l'immagine (anche se molti di voi l'avranno risolta al primo sguardo, lo sappiamo). Ci teniamo a sottolineare che esistono illusioni con il solo scopo di intrattenere per qualche secondo il vostro cervello - come quella di oggi - ma anche illusioni che vengono utilizzate dagli scienziati per studiare il comportamento umano... quindi non sottovalutatele.

Tornado a noi: avete scoperto l'uomo arrabbiato? Fatecelo sapere qui sotto!