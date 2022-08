Illusione ottica: riesci a trovare l'uomo nascosto? Verifica visiva di 15 secondi

Sapevi che le illusioni ottiche, di qualsiasi tipo (fisiche, fisiologiche e cognitive), possono far luce sul modo in cui percepisci le cose? Questo è oggetto di studio per la psicoanalisi. Oggi vi proponiamo questa straordinaria immagine, risalente al 1880, ove viene mostrato un cane e... il suo padrone.

Questo puzzle, che può sembrare complicato, è stato in realtà pensato per i bambini. All’interno del ritratto di questo cane è nascosta, fra i meandri dell’inchiostro, il volto di un uomo. Ora sta a te scegliere quale strategia adottare: ingrandire l’immagine? Ruotarla? Allontanarti dallo schermo?

Insomma, l’illusione ottiche per bambini ha lasciato tantissime persone, dal 1880 ad oggi, tentennare dinanzi la domanda “Dov’è il padrone del cane, in questo disegno?”.

Se riesci ad individuare l’uomo in solo 15 secondi ci sono solo due eventualità: o sei un professionista delle illusioni ottiche, e quindi prontamente allenato, oppure sei una persona dotata di straordinaria intelligenza.

Le illusioni ottiche sono uno dei tanti riflessi nella vita reale della nostra azione cognitiva. Combinazioni specifiche di colore, luce e motivi possono indurre il nostro cervello a percepire visivamente qualcosa che non c'è. Allora dicci, hai individuato il volto dell'uomo nascosto all'interno di questa illusione ottica?

