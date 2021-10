Illusione ottica, riuscite a vedere una donna? Molti non ce la fanno

Un anziano signore che riposa. Questo è quanto solitamente in molti vedono nell'immagine presente a corredo della notizia. Eppure, in quest'ultima viene raffigurato anche altro: più precisamente, c'è una donna. Quest'ultima si trova proprio davanti ai vostri occhi, eppure un buon numero di persone non riesce a "trovarla" senza soluzioni e indizi.

L'immagine dell'anziano è infatti riuscita a "ingannare" molti online. Come ben potete immaginare, al solito c'è chi afferma di essere riuscito a "scovare" subito la figura della donna, mentre altre persone hanno impiegato un po' più di tempo. Altre ancora, invece, proprio non sono riuscite a trovare nulla. Ovviamente, su Twitter i commenti si sprecano (compresi quelli esilaranti che scherzano sull'illusione ottica).

Chiaramente, il consiglio è quello di mettervi alla prova, senza passare per soluzioni e altro (chi ha detto immagini?). Tenete bene a mente, tuttavia, il fatto che scorrendo verso il basso troverete la sezione dei commenti, che per ovvi motivi potrebbe contenere spoiler. Non ci resta che augurarvi buon divertimento, sperando che il tutto riesca quantomeno a strapparvi un sorriso.

Per il resto, potrebbe interessarvi anche dare un'occhiata al nostro approfondimento in merito a come creare un effetto simile all'illusione ottica, pensato per svagarsi un po' in questi weekend che ci stanno portando verso la conclusione del 2021.