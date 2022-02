Illusione ottica, riuscite a vedere due volti in questa maschera? Molti non li vedono

Se c'è qualcosa che riesce a fregare il nostro cervello e la nostra vista, queste sono sicuramente le illusioni ottiche. Semplici immagini che vengono studiate perfino da scienziati e psicologi per capire il funzionamento della mente umana. Oggi, infatti, vogliamo mostrarvi un'immagine che stupisce sempre tutti.

L'immagine, che potrete trovare come sempre in calce alla notizia, mostra una "semplice" maschera veneziana. Tuttavia, se guardate bene, potrete osservare anche un altro dettaglio che molti non riescono a trovare: la maschera, in realtà, è formata dalla congiunzione di due volti - di un uomo e di una donna - che si stanno baciando (siete sconvolti dalla cosa? Date un occhio anche all'illusione della scacchiera).

Una volta che lo spettatore riesce a distinguere i due volti, il suo cervello si "alternerà" tra le due possibili interpretazioni della maschera, facendo percepire a chi guarda due volti o un volto in alternanza. Questo tipo di illusione, in cui lo spettatore sperimenta due stati stabili intercambiabili ugualmente possibili nella percezione, è chiamato "illusione bistabile".

Abbiamo già visto qualcosa del genere nell'illusione ottica della ballerina girevole. La confusione viene creata dalla nostra materia grigia perché, in poche parole, mancano indizi che permettono all'osservatore di determinare la profondità della figura. Voi riuscite a trovare i due volti nella figura della maschera? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.