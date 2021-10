Illusione ottica, riuscite a vedere due volti? Molti ne vedono soltanto uno

Di primo acchito, quando si vede questa immagine (che potrete osservare meglio in calce alla notizia), si vede il volto di un uomo anziano o il viso di profilo di un giovane uomo. Vedere l'altra figura (che per l'appunto esiste) non è facile... e molti affermano perfino di non riuscire a vederla. Voi riuscite a distinguerle?

Vi diamo un consiglio, provate a concentrarvi prima sui dettagli di quello che sembra il viso, e analizzate al meglio ogni contorno del disegno. Avete identificato - almeno - la faccia di uno dei due protagonisti? Bene, non si sa con certezza perché il nostro cervello decide di vedere un viso rispetto all'altro, forse tutto dipende dal modo di pensare di chi guarda.

Ad esempio, infatti, nell'illusione ottica dell'anatra e del coniglio, alcuni vedono un coniglio durante il periodo pasquale e un'anatra verso ottobre. Quello che possiamo dirvi è che online esistono davvero tantissime versioni di questa immagine e tutte vi faranno scervellare per interi minuti in cerca di una soluzione... come nel caso dell'illusione ottica "mio marito mio padre" .



La cosa incredibile è che, finché non riuscirete a trovare i due soggetti, il vostro cervello non li distinguerà. Quando la vostra impresa sarà finalmente compiuta, invece, osserverete i due protagonisti con molta facilità. Nel caso non riusciste a trovare la soluzione, cercatela nella sezione commenti; se l'avete trovata lasciate qui sotto un suggerimento per chi non riesce a farcela.