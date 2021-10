Illusione ottica, riuscite a vedere il volto della ragazza? É nascosto in bella vista

Le illusioni ottiche sono sicuramente il modo migliore per tenere il vostro cervello allenato. Alcune di esse giocano con la percezioni della mente, altre con i punti di vista... mentre molte cercano di farvi aguzzare la vista. Un esempio di quanto detto vogliamo mostrarvelo oggi, in questa nuova illusione ottica.

In questa figura, che potrete osservare al meglio in calce alla notizia, c'è il volto di una donna nascosto in bella vista: riuscite a trovarlo? Molti esperti utilizzano le illusioni ottiche per "testare" il cervello delle persone, effettuando degli esperimenti davvero molto singolari: riuscite, ad esempio, a sentire un rumore in questa GIF? Nonostante non ci sia alcun suono, infatti, il nostro cervello lo crea dal nulla.

Un altro caso davvero molto singolare è dato dall'illusione anatra o coniglio che gira sul web da anni. Venne creata nel 1892 e l'immagine raffigura sia un'anatra che un coniglio allo stesso tempo. L'animale che viene visto prima sembra essere correlato a fattori sociologici, biologici e psicologici: durante il periodo pasquale molti vedono un coniglio, mentre un pennuto verso il mese di ottobre.

Nell'immagine qui sotto, quindi, riuscite a svelare l'inghippo? Se l'avete trovata scrivetelo nella sezione commenti per dare una mano a coloro che non sono ancora riusciti a trovare il "volto segreto".