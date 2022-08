L'illusione ottica che rivela la tua paura subconscia più profonda

Le illusioni ottiche non servono solamente a divertirsi, come nel caso dei camaleonti che si nascondono, bensì anche a riflettere su sé stessi. A tal proposito, sta facendo il giro del Web un'immagine che promette di rivelare la tua paura subconscia più profonda.

Condivisa sul Web da The Minds Journal e Times Now, secondo quanto riferito l'illusione ottica che puoi vedere in calce alla notizia sarebbe in grado di metterti alla prova grazie alla presenza di tre soggetti principali: bambina, fragola e farfalla. Ovviamente questi test non vanno presi alla lettera e andrebbero visti più come dei "giochi psicologici" che altro, ma risulta interessante approfondire quanto verrebbe indicato dall'immagine.

Se osservando attentamente l'immagine il primo soggetto che hai visto è la bambina, secondo le fonti questo significherebbe che le tue paure trovano origine in quando eri solamente un bambino. Inoltre, avresti paura a prendere decisioni o assumere responsabilità. Nel caso il primo soggetto che hai visto sia invece la fragola, le tue paure deriverebbero dall'amore, dato che tenderesti a evitare quest'ultimo.

Infine, nel caso il soggetto coinvolto sia la farfalla, le tue paure più profonde sarebbero legate al lasciare questo mondo o al non viverlo appieno. Insomma, nonostante si possa giustamente rimanere scettici sul reale funzionamento di "test" di questo tipo, l'immagine che sta facendo il giro del Web sta facendo riflettere le persone sull'origine delle proprie paure. Se sei interessato a questo tipo di immagini, potresti voler provare a comprendere che tipo di personalità hai.