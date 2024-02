Questa illusione ottica ha sconfitto il 98% di chi ha provato a scovare i numeri

Prenditi una pausa e scopri se fai parte del 10% capace di risolvere queste illusioni ottiche che stanno mettendo in difficoltà gli utenti di internet. Create dalla piattaforma britannica di scommesse online Jackpotjoy, queste due sfide visive nascondono un numero segreto all'interno di disegni complessi.

L'obiettivo è spingere chi osserva a mettere alla prova la propria capacità di percezione. La prima immagine presenta un design a spirale, considerato il più semplice dei due, mentre la seconda è caratterizzata da un'illusione "confetti", decisamente più ardua da decifrare. Entrambe le immagini celano lo stesso numero, ma riuscire a individuarlo non è affatto banale.

Jackpotjoy suggerisce che il design a spirale sia più facile da interpretare, ma non tutti sono d'accordo. Prima di guardare le soluzioni proposte, prova a sfidare te stesso e vedi quanto bene riescono a collaborare il tuo cervello e i tuoi occhi. Sei tra il 10% che riesce a risolvere questi enigmi? Se sì, è il momento di vantarti con gli amici; in caso contrario, nessuno ti vieta di fingere di avercela fatta.

Queste illusioni ottiche non sono solo un passatempo divertente, ma anche un esercizio stimolante per la mente, che ci ricorda come la nostra percezione della realtà possa essere facilmente ingannata da semplici trucchi visivi. Se ne volete ancora eccovi accontentati: trovate la figura nascosta in 10 secondi e trova i volti nascosti in questa foresta?