Illusione ottica dei serpenti rotanti: vedi del movimento? In realtà non c'è

Non esistono solamente illusioni ottiche in grado di "sfidarti", come quella che ti richiede di trovare una donna in un disegno. Infatti, un'immagine statica che da lungo tempo sorprende il Web può farti vedere del movimento dove non c'è.

Pubblicate online dalla Ritsumeikan University e realizzate il 22 maggio 2004 da A.Kitaoka, quelle che puoi vedere a corredo della notizia sono delle varianti dell'illusione ottica "Rotating Snakes", che tradotta letteralmente significa "serpenti rotanti". Si fa riferimento a un'immagine totalmente statica, che riesce però a ingannare la nostra vista.

A primo impatto solitamente potrebbe sembrare che ci sia un punto fermo al centro, mentre che ai lati ci siano dei "serpenti" che si muovono. Tuttavia, in realtà non c'è nulla che si sta muovendo, dato che si tratta solamente di una percezione. Questa sensazione è dovuta al particolare pattern utilizzato nelle immagini, che cerca di sfruttare la frequenza dei movimenti oculari per fare in modo che chi guarda l'illusione ottica abbia la sensazione dei "rotating snakes".

Insomma, si tratta sicuramente di un'immagine in grado di lasciare a bocca aperta chi non ha mai approfondito questo tipo di illusioni ottiche. Se questo tipo di possibilità ti ha intrigato, potresti tra l'altro voler dare un'occhiata all'immagine del flusso, in grado anch'essa di farti vedere del movimento dove in realtà non c'è.