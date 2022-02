Illusione ottica dell'uomo e della donna: chi vedi per prima?

La celebre illusione ottica “Sex Change”, realizzata da Richard Russel dell’Università di Harvard, evidenzia come la luce, e più puntualmente il contrasto, possano definire i tratti somatici caratteristici del genere sessuale in un volto.

L’illusione si struttura manipolando il livello di contrasto luminoso tra gli occhi, le labbra e il resto del viso. A tal proposito, guardando l’immagine in calce i due volti sono rispettivamente percepiti come maschile (a destra) e femminile (a sinistra). Tuttavia, entrambe le facce sono la medesima versione di uno stesso volto progettato mediante l'utilizzo di strumenti informatici per risultare androgino (né maschio, né femmina). La faccia maschile è stata creata aumentando il contrasto, diversamente, quella femminile è stata sviluppata diminuendo il contrasto luminoso.

Quest’illusione ottica può essere accostata a quella dei due volti, che trova nell’individuazione dei due volti presenti nell'immagine il rompicapo per la percezione del nostro cervello. Esistono davvero tantissime illusioni ottiche, e molte di queste vengono studiate da scienziati e psicologi per comprendere la mente umana, né è un esempio l’illusione dell’anatra o del coniglio, dove la propria percezione varia in base al periodo dell’anno in cui ci troviamo.