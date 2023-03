Illusione ottica per soli fanatici: in questo mare di 'x' si nascondono delle 'y'

Rieccoci alle prese con una nuova illusione ottica, sulla scia della tanto apprezzata prova del “BINGO”: in questo mare di “x” si nascondono delle intruse e il vostro compito e scovarle tutte, entro i cinque secondi. Può sembrare un’impresa da poco, ma pare sia abbastanza complesso distinguere delle “y” da delle “x”.

Partiamo con il dirvi che è letteralmente impossibile darvi dei suggerimenti, vista la natura dell’enigma; magari potrebbe risultarvi utile sapere che le “y” sono solamente sei. Semplice, no? Trovare sei “y”, in cinque secondi; potete iniziare!

L’arcano pubblicato da Jagran Josh consiste in un rompicapo strutturato in 9 righe e 31 colonne, molto simile all’illusione ottica del “BINGO”, che consiste nel trovare siffatta parola in un mare di “BIGNO”… Fateci sapere nei commenti se apprezzate questo tipo di sfide grafiche, affinché possiamo proporvi nuove prove sempre più interessanti e complesse.

Ah, ovviamente, non dimenticativi di esplicitare il tempo impiegato per risolvere questo enigma visivo e che tipo di tecnica avete utilizzato per scovare tutte le “y” entro i cinque secondi indicati dallo stesso Jagran Josh.

Piaciuta questa illusione ottica? Se sì, allora fareste bene a dare un’occhiata anche all’enigma visivo del cane; badate bene, però: avete anche qui solamente cinque secondi!