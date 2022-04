Questa illusione ottica straordinaria ti metterà a dura prova! Vedi un gallo o una bocca?

Se siete riusciti a staccarvi dalla palla che si muove in un immagine, allora potete concentrarvi su questa nuova illusione! Grazie a un pratico trucco psicologico, un uomo afferma di poter dire se sei timido e tranquillo o sicuro di te e testardo in pochi secondi.

L'intuizione non viene dal farti domande profonde, tuttavia, la rivelazione viene da ciò che vedi per primo in una semplice illusione ottica. La star di TikTok, Charles Meriot, condivide illusioni ottiche e test della personalità sulla sua pagina, dove le sezioni dei commenti sono piene di spettatori che discutono sull'accuratezza delle clip. In un recente video, Meriot ha condiviso un'opera d'arte composta da linee morbide in colori primari.

"Cosa hai visto prima?" chiede Meriot, lasciando che il pubblico si prendesse un momento per studiare l'immagine. Dopodiché, il tiktoker ha rivelato le due immagini che gli spettatori dovevano vedere: un pollo o un paio di labbra.

Secondo il creatore di contenuti, ciò che vedi per primo rivela una verità segreta sulla tua personalità. "Se hai visto prima il gallo, significa che sei piuttosto timido", ha detto Meriot. "Ti piace l'attenzione solo quando sei dell'umore giusto". Le persone che hanno visto un paio di labbra hanno una personalità molto diversa.

"Se hai visto prima la bocca, significa che sei sicuro di te, forte e indipendente", ha spiegato Meriot. Ma questo ha uno svantaggio: "puoi essere un po' testardo e aggressivo quando le cose non vanno esattamente come vorresti", ha aggiunto. Alcuni spettatori hanno affermato che le descrizioni di Meriot si adattano perfettamente a loro.

"Ho visto il gallo e ora so esattamente cosa non sono", ha scritto uno spettatore. "Potrei esserlo, ma non lo sono". Altri hanno provato ad individuare entrambe le immagini. "Sto ancora cercando di vedere il gallo", ha scritto un altro commentatore. "Ho visto una bocca che mangiava il gallo", ha confessato una persona confusa.

Un altro ha scambiato l'occhio del gallo per qualcos'altro. "Perché ho pensato che il punto fosse un piercing alla lingua?" hanno chiesto. "Penso di aver fallito o di aver visto entrambi". Un altro spettatore ha accusato Meriot di inventare cose.

"Penso che tu stia ingannando le persone", ha scritto lo spettatore scontento, ma forse non gli è piaciuto quello che ha visto. Lo sappiamo… Anche voi siete rimasti con l’amaro in bocca! Allora che ne dite di dare un’occhiata all’illusione che rivela la tua età mentale?