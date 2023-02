In questa illusione ottica solo i più svegli riescono a trovare subito il secondo volto

Che settimana sarebbe senza illusioni ottiche? Sappiamo che siete troppo bravi nello sviscerare e completare facilmente questi rompicapi visivi, ma oggi vogliamo sfidarvi nuovamente nella ricerca del secondo volto, nascosto in bella vista, all'interno di questa nuova immagine.

Potrete vedere l'opera come sempre in calce alla notizia, ma già dall'anteprima è possibile capire il "trucco" dietro il dipinto. Tipologie di illusioni ottiche del genere potrebbero far confondere molto facilmente i non avvezzi a questo tipo di meccaniche, che sicuramente non saprebbero da dove iniziare a cercare.

Sappiamo che a questo punto avrete già risolto l'enigma e vi invitiamo infatti a farcelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti. Nonostante per molti sia solo un gioco, rappresentazioni del genere vengono utilizzate dagli addetti ai lavori - scienziati comportamentali e psicologici - per capire il ragionamento o la psicologia di un individuo.

Ad esempio esistono illusioni ottiche che son capaci di mostrarvi la vostra paura più profonda, mentre altre vi manderanno semplicemente fuori di testa (ma nel senso buono fortunatamente). Il nostro consiglio per capire l'inghippo nell'immagine di oggi è quello di osservare attentamente da "molti punti di vista". Solo così sarete sulla buona strada.

Avete già capito? Come detto in precedenza, fatecelo sapere qui sotto!

Non l'avete ancora capito? Siamo pronti a darvi qualche indizio: basta solo chiedere.