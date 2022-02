Illusione ottica della torre di Pisa, l'immagine a destra è più inclinata? È una menzogna

Per definizione, un'illusione ottica è qualsiasi immagine che "confonde" la nostra percezione visiva. Molte di queste illusioni sono difficili da categorizzare, e addirittura la causa dell'effetto che vediamo è difficile da individuare e capire. Per questo motivo gli scienziati le studiano giorno dopo giorno per decifrare i loro misteri.

Oggi vogliamo mostrarvi l'illusione ottica della torre di Pisa (che potrete vedere come sempre in calce alla notizia). Nell'immagine sono raffigurate due torri identiche e situate nella stessa posizione. Tuttavia, durante l'osservazione saremo portati a credere che, in realtà, la torre a destra sia leggermente più inclinata di quella a sinistra. In realtà non è così.

Come mai si verifica questo effetto? Semplicemente perché il nostro sistema visivo tratta le due immagini come se facessero parte di un'unica scena. Se le due torri adiacenti si elevano con la stessa angolazione, i loro contorni dell'immagine convergono mentre si allontanano dalla vista a causa della prospettiva. Incredibile, vero? Non avete visto l'illusione dell'immagine che si muove.

Non c'entra la prospettiva, ma il modo in cui il sistema visivo tende a trattare due immagini affiancate come se facessero parte della stessa scena. Insomma, un effetto sicuramente incredibile che ci mostra, tra le tante cose, i "limiti" del nostro sistema visito e, soprattutto, del nostro cervello. A proposito, ecco un'illusione ottica che vi sorprenderà: una griglia che si autoripara.