L'illusione ottica del Triangolo di Kanizsa: vedete un triangolo? In realtà non esiste

In questi giorni vi abbiamo sicuramente deliziati con delle illusioni ottiche davvero incredibili, che vi hanno fatto dubitare della realtà circostante e che vi hanno sicuramente fatto confondere o ricredere (come ad esempio l'illusione dell'anatra o del coniglio). Oggi vi mostreremo il "Triangolo di Kanizsa", un'immagine davvero molto particolare.

L'illusione del triangolo di Kanizsa ci mostra il modo in cui funzionano i nostri sistemi visivi, qualcosa che solitamente non notiamo durante l'andamento della nostra giornata. Nella figura (che potrete osservare qui sotto) la maggior parte delle persone avrà l'esperienza visiva di un contorno di luminosità apparente che definisce un triangolo, situato in mezzo a tre dischi neri e sopra un secondo triangolo capovolto delineato in nero.

In realtà, però, questi triangoli non esistono, ma ci sono solamente dei "frammenti" di figure conosciute che formano l'immagine che conosciamo. L'illusione venne creata per la prima volta nel 1955 dallo psicologo italiano Gaetano Kanizsa. L'effetto creato dalla rappresentazione è chiamato profilo soggettivo (o illusorio).

Avrete anche notato che il triangolo inesistente sembra essere più luminoso delle altri parti della figura, ma in realtà quell'area ha la stessa luminosità delle zone adiacenti. Perché si crea il triangolo nella nostra mente? Semplicemente perché il nostro cervello ha una tendenza organizzativa innata costituita dalla fusione della figura e dello sfondo.

Il nostro apparato percettivo ha bisogno di creare uno sfondo e un contrasto e, anche quando questo non esiste, si crea lo stesso.