In questa illusione ottica trovi l'animale nascosto? Impazzirai provandoci

Nella nostra "terza puntata", anche oggi vogliamo presentarvi quella che in gergo viene chiamata immagine con stereogrammi. Un utente su Reddit ha infatti condiviso un'incredibile illusione ottica che ha lasciato perplessi migliaia di utenti che si sono rivolti ai commenti per condividere i loro pensieri.

Il post presentava più immagini simili a foglie che da lontano sembravano disordinate, mentre la didascalia sull'opera stessa spinge l'utente a guardare molto da vicino. Cosa fare per decifrare questo misterioso post? (Che potrete trovare in calce alla notizia!).

Semplice: non dovete far altro che "mettere la punta del naso al centro dell'immagine e lentamente dovete allontanarvi". In questo modo, la foto vi mostrerà un vero e proprio effetto 3D e vi rivelerà una figura (o più di una) nascosta all'interno.

No, non si tratta di un insetto ma di un animale vero. Secondo quanto affermato dai centinaia di utenti di Reddit, osservando bene è possibile riuscire a distinguere la sagoma di una giraffa. Tuttavia, altre persone nel thread sostengono che ci siano più giraffe, mentre altri hanno affermato di aver visto persino una barca a vela.

Immagini simili vengono chiamate anche Magic Eye, da un famoso libro del 1992, ovvero raffigurazioni statiche che danno l'illusione di un effetto 3D. Non è noto se il post originale sia stato tratto dal libro, ma molti utenti hanno provato sicuramente nostalgia nel vedere la foto.