Questa illusione ottica e uditiva induce a vedere un cerchio che non esiste

Quest'oggi vi mostriamo un'illusione ottica e uditiva molto studiata e conosciuta. Non dovrete far altro che guardare il video - che troverete qui sopra - con l'audio attivo. Quante volte vedete comparire il disco nero lampeggiante? C'è sempre e solo un disco nero che lampeggia, ma a causa del doppio "bip" lo vediamo comparire due volte.

Se mettete il video senza audio, infatti, noterete che il cerchio nero comparirà soltanto una volta. Questa è chiamata "illusione del flash indotto dal suono" ed è stata scoperta e studiata nel 2000 da Ladan Shams, una psicologa dell'Università della California di Los Angeles.

Come si può vedere nel video, sebbene ci sia lo stesso numero di punti lampeggi sullo schermo quando vengono emessi uno e due segnali acustici, quando ci sono due segnali acustici, le persone segnalano spesso di aver riscontrato due lampi.

Cosa sta succedendo, allora, all'interno del nostro cervello? Così come vi abbiamo raccontato dopo avervi mostrato l'illusione del "The Skipping Pylon", si è verificato quello che è conosciuto come "effetto cross-modale", ovvero quando vengono "attivati" diversi sensi alla visione di qualcosa, come la vista e l'udito.

In questo caso, poiché il doppio "bip" è seguito contemporaneamente da un flash, il nostro cervello crede che i due eventi siano collegati e ci mostra un cerchio in più. Sicuramene qualcosa di molto affascinante, che ci mostra come reagisce la nostra materia grigia a questi eventi "al limite".