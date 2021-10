L'illusione ottica che ci fa vedere una foto in bianco e nero a colori: funziona così

Esistono davvero tante illusioni ottiche, da quelle che ti inducono a sentire un rumore che non esiste, a quelle che ti fanno vedere o un'anatra o un coniglio nella stella immagine. Una delle più note e conosciute, è sicuramente quella che vi presentiamo oggi diventata virale su internet: un'immagine a colori che, in realtà, è in bianco e nero.

L'immagine - che potrete vedere al meglio in calce alla notizia o nel video che troverete qui sopra - è stata creata dall'artista digitale Øyvind Kolås. Quest'ultimo ha rinominato l'effetto "illusione della griglia di assimilazione del colore", posizionando semplicemente una griglia colorata su un'immagine originale in bianco e nero.

"Una griglia colorata troppo saturata sovrapposta a un'immagine in scala di grigi fa sì che le celle in scala di grigi siano percepite come aventi colore", spiega Kolås sulla sua pagina Patreon. Cosa succede all'interno del nostro cervello? "I campi recettivi che codificano il colore sono piuttosto grandi", ha dichiarato lo scienziato Bart Anderson dell'Università di Sydney. "Quindi le griglie vengono 'mediate' con lo sfondo acromatico, che viene quindi attribuito a quella parte dell'immagine".

In poche parole, il nostro cervello comprime le informazioni visive quando guardiamo le cose, dandoci un'impressione generale di cosa stiamo osservando se non ci prendiamo il tempo per esaminare gli oggetti da vicino. La cosa più sorprendente è che questo effetto funziona non solo con le immagini statiche... ma anche con i video (che potrete osservare qui sopra).