Illusione ottica, vedete un anziano signore o una giovane donna? Non è scontato

Oltre a tentare di comprendere come si realizza un effetto simile a un'illusione ottica, in queste giornate che ci stanno conducendo alla fine di ottobre 2021 potrebbe interessarvi mettervi alla prova mediante un'immagine non propriamente delle più semplici da "analizzare". Facciamo riferimento all'illusione ottica dell'anziano e della donna.

Più precisamente, nell'immagine che ha mandato "in confusione" anche gli utenti del Daily Mail e di Playbuzz ci sono sia un signore un po' in là con l'età che una ragazza giovane. In questo caso, non c'è un "ordine" preciso in cui le persone riescono a vedere l'una o l'altra figura, ma semplicemente ognuno ha il suo modo di "vivere" l'illusione.

Per intenderci, alcuni vedono subito la giovane ragazza, ma non riescono proprio a notare l'anziano. Per altri, invece, è l'esatto contrario. Insomma, risulta interessante notare come un "semplice disegno" sia effettivamente in grado di "ingannare" un buon numero di persone, perlomeno per un certo periodo di tempo (c'è chi impiega poco e chi invece ci mette un po' di più). Tra l'altro, come spesso accade in questi casi (vedere l'illusione ottica della strega e della principessa), gli "indizi" non sono poi così nascosti.

In ogni caso, se siete interessati a "mettervi in gioco", vi ricordiamo che scorrendo verso il basso troverete la sezione dei commenti. Attenzione però: dato che solitamente la community è molto attiva quando si tratta di illusione ottiche, accedendo sin da subito a quest'ultima potreste trovare "spoiler" relativi alla soluzione. Insomma, potreste volervi prendere il giusto tempo prima di dare un'occhiata a che cos'hanno da dire gli altri utenti.

Per il resto, secondo il Daily Mail la figura che si vede prima determinerebbe la propria personalità. Ovviamente, come al solito, queste "indicazioni" vanno prese molto con le pinze, più come un gioco che altro. Tuttavia, se volete approfondire la questione e conoscete un po' l'inglese, potete fare riferimento alla fonte.