Illusione ottica, vedete colori differenti in questa immagine? In realtà sono tutti uguali

Ancora una volta vogliamo mettervi alla prova con un'illusione ottiche che ha fatto il giro del web. Osservate attentamente l'immagine che potrete trovare in calce alla notizia: la X che viene formata potrebbe sembrarvi di colore differente dal resto dell'immagine, ma in realtà è formata dagli stessi colori.

Il nome del meccanismo dietro l'illusione è chiamato semplicemente "costanza del colore", ovvero un processo che consente alle persone di percepire il colore di qualcosa in condizioni di illuminazione molto diverse dal resto. Il nostro cervello elabora i colori delle immagini confrontandoli in parte con i colori degli oggetti che li circondano.

In questo caso nell'immagine di oggi c'è un piccolo "trucchetto" per agevolare la "costanza del colore", i riquadri rosa sono circondati da alcune line più scure, che fanno apparire il colore più scuro rispetto agli altri riquadri. In realtà, esaminando per bene l'immagine, si può evincere che il colore utilizzato è lo stesso per ogni riquadro.

Le illusioni ottiche non sono state create per mettere alla prova soltanto il vostro cervello, ma vengono studiate da psicologi e scienziati per scoprire le caratteristiche della mente e il modo di ragionare di ogni individuo. Un esempio di illusione potrebbe essere data dall'Eskimo-Face che può essere vista in due modi differenti, o dall'illusione di Hering che ci fa vedere una griglia totalmente storta.