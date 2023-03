In questa illusione ottica tutti vedono la donna, ma pochi l'uomo che riposa

Anche quest'oggi vogliamo sfidarvi con una illusione ottica che metterà a dura prova la vostra pazienza. Nell'opera in questione - che potrete trovare come sempre in calce alla notizia - tutti al primo sguardo riescono a trovare il volto della donna (e fin qui sono bravi tutti) ma pochi riescono a trovare l'uomo che riposa.

Mentre ci sono delle illusioni ottiche che vengono utilizzate dagli scienziati per capire le operazioni di elaborazione superiore in diverse aree del cervello combinando gli stimoli - così come vi abbiamo riportato in questa nostra notizia sull'illusione ottiche che viene vista in modo unico dai bambini con l'autismo.

Esistono delle immagini create appositamente per divertirvi (o spazientirvi, dipende dai punti di vista) e passare del tempo. Ad esempio, questa immagine è stata risolta solo dal 3% degli utenti in soli 5 secondi che dovevano trovare una rana. Anche quella che vogliamo presentarvi oggi è al solo scopo di intrattenervi.

Potrete osservare l'immagine qui sotto e dare la vostra soluzione nella sezione dedicata ai commenti: riuscite a individuare prima il volto della donna (quella che potremmo definire una strega in realtà) e poi l'uomo che riposa? Vi diamo un altro indizio: la figura che riposa ha l'aspetto di un messicano e si trova in una posizione abbastanza particolare.

Avete trovato entrambe le figure? Fatecelo sapere qui sotto e alla prossima!