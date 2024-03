In questa illusione ottica vintage si nasconde una ragazza, riuscite a trovarla?

Una particolare sfida ha attraversato i secoli, mettendo alla prova le menti più acute fin dagli anni '80 dell'Ottocento. Si tratta di un'illustrazione d'altri tempi, che ritrae una rosa in tutto il suo splendore: petali rigogliosi, uno stelo elegante, foglie verdi e un piccolo bocciolo.

A un primo sguardo, l'immagine potrebbe sembrare semplicemente un delicato disegno floreale, un omaggio alla bellezza senza tempo di questo fiore amato da sempre. Tuttavia, gli appassionati di puzzle sanno che l'immagine cela un mistero affascinante, un segreto che solo gli osservatori più attenti e perspicaci riescono a svelare.

Questo enigma vittoriano, conosciuto come "Trova la Ragazza Fiore", sfida i partecipanti a individuare il volto di una giovane ragazza nascosto tra i dettagli della rosa. Coloro che riescono a scorgere la figura in meno di venti secondi possono considerarsi dotati di una mente particolarmente brillante. Non è raro che molti impieghino più tempo, o addirittura desistano, di fronte a questa prova che ha impegnato generazioni di appassionati.

La soluzione richiede un'osservazione attenta e dettagliata di ogni elemento del fiore, alla ricerca di tratti somatici dissimulati tra i petali. La vera chiave per decifrare questo puzzle, originariamente concepito come una carta enigmistica francese per bambini, sta nel capovolgere l'immagine. Solo così, il volto della ragazza si rivela, sorridendo dal centro della rosa, con la testa leggermente inclinata, come se fosse lei stessa un petalo tra i petali.

