Ecco l'illusione ottica che rivela ciò che temi di più in amore!

Ciò che vedi per primo in questa illusione ottica rivela ciò che temi di più quando sei innamorato, o almeno è quello per cui è stata creata. Dicono che l'amore sia un campo di battaglia e che ad ogni discussione la distanza tra te e il tuo partner cresce.

Quindi, perché non arrendersi e scoprire di cosa hai più paura in amore? Chissà, potrebbe davvero cambiarti la vita. Gli scaltri utenti di Your Tango hanno fatto proprio questo e hanno provato a “leggere” l’immagine insieme al proprio compagno o compagna. Insomma, il quadro di Oleg Shupliak può darti delle risposte!

Se hai visto la faccia di un uomo, significa che la tua dedizione e il tuo entusiasmo ti rendono “un animale da festa”. Ti godi il momento nel presente e di rado ti soffermi sull’esperienze negative del passato. Vivi praticamente alla giornata e questo è l'unico modo per sentirti libero, secondo te. Ti soffochi e ti chiudi in nuove relazioni e pensi che sia "normale", ma tutto ciò che fa è creare distanza tra te e il tuo partner e silura ogni possibilità di un amore duraturo a lungo termine.

Se hai visto il ragazzo, probabilmente sei una persona emotiva e malinconica in fondo e ami stare con le persone. Non ti piace essere al centro dell'attenzione, nemmeno se ciò avvenisse in un gruppo di volti familiari. Quello che nascondi è la paura di essere adulto. Fai i doppi turni e paghi le bollette pensando che questo sia ciò che rende qualcuno un adulto, ma la verità è che ti senti totalmente indifeso. Hai paura che la persona che ami non sia più essenziale per te e questo si traduce nel disinteresse nel voler offrire il tuo affetto.

Se vedi il dipinto, allora sei nel bel mezzo di un sogno. Sì, ami il tuo partner e hai stretti legami con i tuoi amici, ma ciò non significa che tu sia sempre desideroso di trascorrere del tempo con loro. A volte, sei più felice semplicemente inviando e-mail o sms e restando a casa da solo. Quello che nascondi nelle relazioni è il tuo intenso bisogno di tempo per te stesso, che ti fa sentire riposato e ricaricato. Non dovresti vergognarti se hai bisogno del tuo spazio e del tuo tempo, ma dovresti essere aperto con il tuo partner su questo, fin dall'inizio.

Se hai visto due capanne, allora sei noto per essere un'anima sensibile. Non hai problemi a condividere i tuoi sentimenti. Ciò che nascondi nelle relazioni è un conflitto diretto. Non ti piace essere criticato, anche se è una critica costruttiva, e tendi a scagliarti contro chi la reca. Ricorda: arrabbiarsi per queste cose è normale, però accertati sempre che le tue esternazioni non siano dipese da fraintendimenti.

