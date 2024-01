Su 247 dalla nascita, gli USA hanno passato 227 anni in guerra

Con il termine Pax Americana gli esperti che analizzano la storia moderna descrivono il periodo di pace che ha coinvolto gran parte dell'Occidente a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, ma questo periodo "tranquillo" è stato molto più "agitato" di quanto l'espressione "Pax Americana" lascerebbe intendere.

Introdotto da alcuni giornalisti americani nella prima metà degli anni 2000, riferendosi al periodo di stabilità che si è osservata in Europa dagli anni Cinquanta fino alla fine degli anni Novanta, la Pax Americana fa anche riferimento alla cosiddetta "Pax Romana", termine usato in periodo classico per definire le paci imposte dagli antichi romani agli altri stati delle loro area d'influenza.



La "Pax Americana" è un concetto di "parte" e solo parzialmente calzante. Infatti, per quello che riguarda l'Europa, la pace e la stabilità che regnano da oltre 70 anni, sono sicuramente più legate alla creazione ed esistenza dell'Unione Europea, che all'interventismo degli USA in vari conflitti (e non parliamo solo della Seconda Guerra Mondiale). Non di meno utile è stato per circa 30 anni, l'indebolimento dell'ex Unione Sovietica, fino ai tragici fatti in Ucraina, che hanno riportato la guerra nel vecchio continente.



Parlando solo le vicende che coinvolgono gli Stati Uniti, è possibile notare come in verità questa pace è stata molto flebile e irregolare, a differenza da quanto definito da alcuni giornalisti. Basta studiare la lunga storia del paese per accorgersi che gli Stati Uniti sono stati protagonisti di numerose guerre, che hanno coinvolto non solo il panorama internazionale ma anche quello interno.

Dopo il 1945, successivamente alla conclusione dei due conflitti mondiali, l'esercito statunitense ha partecipato direttamente a (ben) 7 conflitti differenti, divenendo così uno dei più belligeranti della storia recente.



Analizzando la storia recente, tuttavia non dobbiamo pensare che la pacifica Europa - la regione che ha maggiormente goduto delle condizioni politico-economiche associate all Pax Americana - non abbia partecipato a conflitti di varie dimensioni, quantomeno quasi tutte fuori dalla propria area geografica.

Tra queste possiamo ricordare le guerre in Iraq e Afghanistan, ma anche la guerra per le Isole Falkland, i conflitti armati nei Balcani, oltre alle guerre in Libia, Siria e contro l'Isis, avvenuti tutti tra gli anni Ottanta-Duemila. L'Europa è inoltre inserita in altri contesti bellici, sia in Africa che nel Sud Est asiatico, partecipando indirettamente a diverse tensioni regionali.

Dunque, seppur la storia recente dell'Occidente venga considerata da molti un periodo di prosperità e di pace, in verità i conflitti militari raccontano altro, considerando che nello specifico gli USA sono stati impegnati militarmente per oltre 227 anni su 247 dal 1776, anno della loro fondazione.

Nonostante il lungo periodo di pace interna i Paesi dell'Unione Europea non hanno mai propriamente ridotto la spesa militare, a parte la Germania e i Paesi dell'ex blocco sovietico per ovvie ragioni storiche.

Attualmente le dinamiche militari stanno spingendo l'Occidente a combattere nuove tipologie di conflitti, come quelli che avvengono nel cyberspazio contro gli hacker russi, che recentemente hanno dichiarato guerra a 10 Paesi differenti.