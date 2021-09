Le illusioni ottiche possono danneggiare la vista? La risposta degli esperti

Le illusioni ottiche sono molto divertenti, in quanto in grado di mandare "ko" il nostro cervello. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si chiedono se questo tipo di immagini può danneggiare la vista.

Ebbene stando anche a quanto riportato da Ameritas Insights, le illusioni ottiche non sono di base dannose per la vista. Gli esperti della Mayo Clinic affermano infatti che non ci sono problemi a guardare queste immagini. L'unico aspetto da tenere in considerazione è il fatto che, rimanendo per un tempo particolarmente lungo a fissarle, potrebbe esserci un po' di affaticamento degli occhi.

Tuttavia, queste "sfide" divertenti, atte a "ingannare" il cervello, in genere durano pochi secondi o al massimo minuti, quindi non ci sono particolari problemi. Per intenderci, gli esperti consigliano di "staccare" gli occhi dalla figura ogni 20 minuti, fissando per 20 secondi un oggetto ad almeno 6 metri di distanza (20 piedi). Insomma, capite bene che rimanere per 20 minuti a guardare delle illusioni ottiche non è cosa da tutti i giorni.

Per il resto, per evitare occhi secchi e irritabili, è consigliato sbattere le palpebre frequentemente e magari usare un umidificatore. Inoltre, sempre nel caso di eventuali occhi stanchi, un po' d'acqua sul viso o un "massaggio" attorno agli occhi per circa 10 o 15 secondi potrebbe aiutare. Oltre a questo, altri accorgimenti da tenere in considerazione risiedono nel rilassare spalle e muscoli, nonché nel mantenere il monitor ad almeno 50 centimetri (20 pollici) dalla sedia e nel rimuovere l'eventuale polvere formatasi sullo schermo.

Insomma, in linea generale gli esperti affermano che guardare le illusioni ottiche è sicuro. In parole povere, potete dare un'occhiata al panda senza troppi problemi.