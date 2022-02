Niente iMac di fascia bassa: Apple punta tutto sui nuovi iMac Pro con M1 nel 2022

Nella newsletter in cui Mark Gurman ha svelato tutti i Mac e MacBook in arrivo nel 2022, il popolare giornalista di Bloomberg ha anche parlato della linea di iMac che Apple potrebbe svelare nel corso dell'anno appena iniziato.

Arrivano, nello specifico, brutte notizie per coloro che attendevano un iMac più grande di fascia bassa. Gurman infatti ritiene che il colosso di Cupertino per i modelli con diagonale più ampia abbia intenzione di puntare sugli iMac Pro che, inevitabilmente, avranno prezzi più elevati e non potranno inserirsi nella stessa fascia di prezzo.

Gli utenti quindi saranno costretti ad accontentarsi degli iMac con M1 svelati nel corso dello scorso anno.

Gurman però non chiude completamente le porte, per il futuro: "forse ad un certo punto ci sarà un iMac di fascia bassa più grande con Apple Silicon, ma sarei molto sorpreso. Se Apple avesse intenzione di lanciare un Mac del genere, avrebbe potuto farlo mesi fa, forse già lo scorso Aprile" si legge nella newsletter in cui vengono diffuse ulteriori informazioni sull'iMac Pro che dovrebbe essere lanciato intorno a maggio o giugno.

"Tutto indica che Apple si concentrerà su un iMac Pro con uno schermo più grande rispetto al modello da 24 pollici. Incorporerà i processori M1 Pro e M1 Max degli ultimi MacBook Pro di fascia alta" continua il rapporto, secondo cui questo nuovo iMac Pro dovrebbe includere un display da 27 pollici miniLED ProMotion. I colori invece dovrebbero essere più sobri: probabilmente si punterà sul grigio siderale ed argento.