iMac di ultima generazione ad un prezzo BOMBA su Amazon: è il più basso di sempre

Chi è alla ricerca di un nuovo PC non dovrebbe assolutamente lasciarsi sfuggire questa nuova occasione su Amazon, dov'è possibile trovare al prezzo più basso di sempre uno degli iMac di ultima generazione.

Stiamo parlando dell'iMac con chip Apple Silicon M3 nella sua colorazione azzurra. Si tratta di un dispositivo all-in-one, ossia di un monitor al cui interno sono collocati tutti i componenti: questo fa sì che possiate realizzare una scrivania perfettamente ordinata e con un computer particolarmente potente. La versione in sconto è dotata di una CPU 8-core e una GPU 10-core, oltre ad 8 GB di memoria unificata e all'SSD da 512 GB. A vantare una qualità elevata è anche il display da 24 pollici Retina con una risoluzione 4,5K. Il pannello integra anche una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni di qualità professionale in array. Per quel che riguarda l'audio, invece, troviamo un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale. All'interno della confezione possiamo trovare l'iMac, una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse, entrambi in tinta con l'iMac.

L'offerta attiva al momento consente di portarsi a casa il dispositivo Apple con uno sconto pari al 13%, il più basso di sempre. Ovviamente non sappiamo quale sia la durata esatta della promozione, quindi vi suggeriamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi.

