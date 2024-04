iMac con M3 al prezzo PIÙ BASSO di sempre è disponibile ora su Amazon

Il nuovissimo e potente all-in-one della mela morsicata, l'iMac con chip M3, è oggi in grande sconto su Amazon. Il prezzo scende al minimo storico e strizza l'occhio a chiunque sia alla ricerca di un computer tuttofare e molto compatto.

Sì, perché tra le caratteristiche peculiari della macchina, che riprende il design dell'iMac 2020 con chip M1, c'è indubbiamente quella di contenere tutto quel che serve in un corpo compatto di 24". Chiaramente si tratta di un prodotto rivolto a coloro i quali sono alla ricerca di un computer fisso, quindi non portatile, anche se proprio questa sua caratteristica figlia della categoria all-in-one lo rende perfetto per essere spostato nella stanza.

Il prezzo scende quindi del 17%, con un taglio di ben 270€ dal costo di listino a cui viene proposto negli Apple Store. Quasi 300€ di risparmio per una macchina che è uscita da pochi mesi e che può contare sul nuovissimo processore M3, terza evoluzione del SoC made in Apple che negli ultimi anni sta facendo letteralmente volare le macchine della mela. Un investimento decisamente conveniente, al netto che Apple garantisce un supporto di diversi anni alle sue macchine. La versione in sconto è la base con 256 GB di memoria, CPU 8-core e GPU 10-core, nella raffinata colorazione argento.

