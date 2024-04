iMac con M3 ed SSD da 256GB in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

La giornata di promozioni targate Amazon si apre con uno sconto molto interessante sull’iMac con processore M3 targato Apple, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

L’iMac da 24 pollici con processore M3 è disponibile in offerta a 1299 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1629 Euro di listino, con consegna Prime senza costi aggiuntivi garantita tra il 28 ed il 30 Maggio 2024. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che permette anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 259,80 Euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La configurazione in questione è dotata di display Retina 4,5K da 24 pollici, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, oltre che ovviamente il chip M3 con CPU 8-core e GPU 8-core. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

