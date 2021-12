iMac Pro da 27' avrà uno schermo mini-LED, uscirà in primavera?

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del cambiamento dei nomi di alcuni Mac che potrebbe verificarsi nel 2022. Oggi, invece, sono emersi alcuni nuovi dettagli su uno di questi dispositivi, ovvero l'iMac "Pro", ovvero l'iMac con schermo da 27", che dovrebbe essere lanciato da Apple nei primi mesi del 2022.

Secondo il noto analista Ross Young, iMac Pro dovrebbe arrivare sul mercato in primavera, cioè tra il 20 marzo e il 21 giugno 2022, nel corso del secondo trimestre del prossimo anno. Non è raro che la casa di Cupertino programmi degli eventi di presentazione dei propri device in primavera, e considerata l'enorme lineup di prodotti Apple del 2022 pare abbastanza chiaro che l'azienda dovrà mostrare alcuni prodotti già a inizio 2022.

Secondo le più recenti indiscrezioni, condivise anche da insider piuttosto affidabili come Ming-Chi Kuo e Mark Gurman, iMac Pro non sarà altro che il refresh dell'iMac da 27", mentre pare che Apple non abbia in programma il lancio di un iMac con schermo superiore ai 27". Il display del dispositivo dovrebbe essere un mini-LED, molto simile a quello dei MacBook Pro 2021, e dovrebbe supportare il refresh rate ProMotion a 120 Hz.

Inoltre, iMac Pro userà quasi sicuramente un chip M1 Pro o M1 Max, anche perché i Mac da 27" sono ormai gli unici dispositivi della Mela a non aver fatto il "salto" al chipset proprietario, insieme agli iMac da 21.5", che però pare verranno abbandonati a partire dal prossimo anno.

Ross Young, nella sua ultima analisi, ha anche parlato della transizione di Apple dai mini-LED agli schermi OLED, dicendo che i primi MacBook con schermi OLED non arriveranno prima del 2023, se la produzione non dovesse incontrare intoppi. Vista la situazione di crisi generalizzata delle scorte del settore elettronico, tuttavia, non è improbabile che i primi device Apple con schermi OLED arrivino solo nel 2024 o nel 2025: un altro report sui MacBook OLED, stavolta scritto da The Elec, stabiliva che tali device sarebbero in arrivo tra ben quattro anni, nel 2025.