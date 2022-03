iMac Pro da 27' cancellato da Apple: la conferma in un report

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato delle prime speculazioni sul futuro di iMac Pro, il grande assente del keynote Apple dell'8 marzo. In particolare, sono in molti a credere che iMac Pro con chip M1 sia stato cancellato e che la linea di desktop con schermo da 27" di Apple sia ormai giunta al termine.

Se finora tuttavia tutte le teorie a riguardo sono state poco più che semplici speculazioni prive di fondamento, oggi è invece un report esclusivo di 9to5Mac a dirci che iMac Pro da 27" con chip M1 non esiste ed Apple avrebbe definitivamente abbandonato la serie di iMac per professionisti. Al suo posto, infatti, l'azienda di Cupertino vorrebbe spingere la combinazione tra Mac Studio e Apple Studio Display.

A quanto pare, delle fonti di 9to5Mac vicine al colosso di Cupertino hanno confermato che Apple non ha piani per un iMac da 27", o comunque che non intende rilasciare nel prossimo futuro alcuni iMac con schermo dalle dimensioni superiori ai 24", pari alla diagonale dell'iMac M1 già messo in commercio lo scorso anno.

In altre parole, la lineup fissa di Apple dovrebbe essere composta, d'ora in poi, da Mac Mini e iMac da 21" e 24" per gli utenti entry-level, da Mac Studio e Apple Studio Display per i professionisti e da Mac Pro e Apple Studio Display per chi necessita di un hardware avanzato in grado di garantire una potenza elevata.

A completare la linea Mac, infine, ci saranno Macbook Air, Macbook "standard" e Macbook Pro, che riceveranno tutti il chip M2 (o una sua variante) nel giro del prossimo anno e mezzo. A quanto pare, inoltre, il nuovo Macbook Air e il Macbook "standard" (finora conosciuto come Macbook Pro "entry-level" o Macbook Pro 13") avranno il chip M2 base, che verrà montato anche sulla prossima generazione di iMac da 21" e da 24". Tutti questi prodotti dovrebbero essere rilasciati da Apple nel 2023.

Nel 2022, invece, potrebbero arrivare ancora il nuovo Mac Mini high-end e il nuovo Mac Pro, entrambi dotati di chip M1 (probabilmente in variante Pro, Max o Ultra) e i primi Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, che potrebbero debuttare verso la fine dell'anno oppure nel corso del keynote che, salvo imprevisti, Apple terrà a giugno in occasione della WWDC 2022.