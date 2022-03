iMac Pro è giunto al capolinea? Degli indizi lo suggeriscono, ma forse c'è speranza

Benché già a qualche settimana dal keynote Apple della scorsa settimana era emerso che l'iMac Pro M1 non sarebbe stato annunciato in quella cornice, molti hanno preso il mancato annuncio del device come una conferma della fine del supporto della serie di iMac da 27" da parte di Apple.

A rincarare la dose di speculazioni sul pensionamento dell'all-in-one da 27" di Cupertino è oggi un'analisi di MacRumors, secondo la quale Apple avrebbe lanciato diversi indizi sul pensionamento di iMac Pro, che verrà sostituito per i consumatori dall'iMac da 24" e per i creator dalla combinazione tra Mac Studio e il nuovo Apple Studio Display, che ha proprio una diagonale da 27".

Tra gli indizi riportati da MacRumors vi sarebbe anzitutto una dichiarazione di John Ternus, Senior Vice President di Apple per l'ambito dell'ingegneria hardware, che dopo l'annuncio di Mac Studio ha dichiarato che "manca un solo prodotto: Mac Pro", riferendosi alla transizione dai chip Intel a quelli Apple Silicon. Ciò significa che, a meno di un lapsus di Ternus, iMac Pro non riceverà il trattamento Apple Silicon, rimanendo ancorato all'architettura Intel.

Poiché è decisamente improbabile che Apple decida di mantenere un unico prodotto con chipset Intel in una lineup completamente realizzata con tecnologie proprietarie, le parole di Ternus dovrebbero involontariamente confermare che in futuro non vedremo nuovi iMac Pro. Al contempo, Apple ha anche confermato ad Ars Technica la fine del supporto per iMac Pro da 27" con chip Intel, spiegando che il dispositivo ha "raggiunte la fine del proprio ciclo vitale": ciò ha fatto pensare a molti utenti che Cupertino fosse in procinto di rilasciare il nuovo iMac Pro al keynote dell'8 marzo, ma il suo mancato annuncio ora fa temere il peggio.

Tuttavia, c'è qualcosa che non torna nell'ipotesi secondo cui Apple abbia deciso di terminare il supporto al suo all-in-one di fascia alta: infatti, iMac Pro sembra essere ormai pronto, ed è stato confermato indipendentemente da diversi insider, come Jon Prosser, Ming-Chi Kuo e Mark Gurman, che hanno delle fonti diverse tra loro nella filiera produttiva di Apple. Insomma, pensare che quella di iMac Pro con chip M1 sia stata una sorta di "allucinazione collettiva" è decisamente poco plausibile, anche perché Jon Prosser ha spiegato persino il tipo di schermo adottato da iMac Pro M1.

Più probabile, invece, è che Apple abbia iMac Pro M1 in serbo per un futuro annuncio a sorpresa, sul quale non vuole ancora sbottonarsi, oppure che, analogamente all'annuncio di Mac Studio e di un nuovo "Macbook" a metà tra la serie Air e quella Pro, anche iMac Pro riceverà un rebranding, visto anche che, con il passaggio al chip M1, l'all-in-one di Cupertino dovrebbe ricevere anche un importante cambiamento di design.