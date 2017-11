iMac Pro in arrivo con funzionalità always-on per Siri

inizierà le spedizioni del potente iMac Pro già a partire dal prossimo mese, e tra le opzioni ci sarà un modello con processore 18-core da 4,5 GHz, GPU da 11 teraflops e display 5K.

Secondo quanto riportato da Jonathan Levin, il computer potrebbe includere a sorpresa il chip A10 Fusion che abbiamo visto nell’iPhone 7 e che nel computer in questione potrebbe fare da co-processore, garantendo funzionalità extra come l’always-on di Siri, l’assistente vocale che a quanto pare sul PC sarà in grado di ascoltare 24/7 gli utenti per fornire sempre le informazioni di cui hanno bisogno. La funzione è presente da tempo su iPhone, e si appresta quindi a debuttare anche su desktop, dopo aver riscosso un successo importante su mobile.

Lo sviluppatore Guillherme Rambo già tempo fa aveva trovato nel codice sorgente di BridgeOS 2.0, il sistema operativo nascosto che gestirà il chip A10 su iMac Pro, aveva trovato dei riferimenti alla funzionalità “Hey Siri”, ed oggi arrivano le prime conferme.