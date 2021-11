Il nuovo iMac Pro sarà un mostro di potenza: in arrivo M1 Max Duo con GPU a 64-core?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione dei nuovi M1 Pro ed M1 Max di Apple e nel frattempo si continua a parlare anche dei prossimi modelli di Mac che potrebbero vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Nella fattispecie, un rapporto si sofferma sull'iMac Pro di prossima generazione.

A quanto pare il nuovo modello potrebbe sfoggiare un nuovissimo (e potentissimo) chip M1 Max Duo con CPU 20-core e GPU 64-core.

Il chipset dovrebbe consistere in due chip M1 Max combinati, che raddoppieranno le prestazioni. Ma non è tutto, perchè si parla anche di 128 gigabyte di RAM, il doppio rispetto a quella massima attualmente disponibile.

L'indiscrezione è stata riportata da APPL Tree e Max Tech su YouTube, i quali riferiscono che Apple potrebbe puntare su questo nuovo approccio per l'M1 per raddoppiare le prestazioni massime e fornire ai propri utenti delle workstation in grado di fornire il massimo della potenza.

A conferma di ciò sono arrivate anche alcuni riferimenti scovati dallo sviluppatore Hector Martin, il quale all'inizio del mese aveva svelato di aver trovato molti riferimenti a chip "multi-die", ed aveva anche affermato che i due chip M1 Pro ed M1 Max sono chiaramente progettati con una seconda metà attualmente inutilizzata.

Insomma, Apple si allontana sempre più da Intel e di recente ha eliminato dal listino l'iMac da 21,5 pollici con i5.