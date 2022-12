Gli imballaggi di Amazon sono così tanti che possono avvolgere la Terra 800 volte

Manca poco per il Natale e siamo sicuri che la maggior parte di voi per i regali del 25 si sono affidati ad Amazon. Gli imballaggi della compagnia di Jeff Bezos sono cresciuti del 18% rispetto lo scorso anno e ci sono così tanti rifiuti da poter avvolgere la Terra 800 volte (circa 300 milioni di chilogrammi di plastica).

Questa informazione ci è stata data da Oceana, un'organizzazione globale di attivisti marini in un nuovo rapporto chiamato "The Cost of Amazon's Plastic Denial on the World's Ocean", che rivela l'impatto dell'inquinamento da plastica derivante da miliardi di pacchi acquistati sul sito web dell'e-commerce più famoso al mondo.

Amazon, dal canto suo, ha respinto le cifre presentate da Oceana, sostenendo di aver utilizzato meno della metà di plastica monouso nella sua rete operativa globale (circa 100 milioni di chilogrammi). Questa è la prima volta che il rivenditore online ha rivelato cifre sulla quantità di plastica utilizzata per gli imballaggi.

C'è da dire che la stima di Oceana include tutte le vendite attraverso le piattaforme dell'e-commerce a livello globale, mentre la cifra della multinazionale include solo gli imballaggi di plastica utilizzati per tutti gli ordini gestiti da Amazon. Ciò esclude gli ordini effettuati online dove non spedisce l'azienda di Jeff Bezos, ma eseguiti tramite venditori di terze parti.

“La scienza è chiara, il tipo di plastica utilizzata da Amazon per i suoi imballaggi è una minaccia per gli oceani. Clienti e azionisti chiedono alla società di agire. È tempo che Amazon, come ha fatto per il clima, faccia un passo avanti e si impegni per una riduzione globale del suo uso di imballaggi in plastica", ha dichiarato in una nota Matt Littlejohn, vicepresidente senior per le iniziative strategiche di Oceana.